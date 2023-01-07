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Факти / Україна

Ліквідували командира: снайпери під Бахмутом зупинили наступ піхоти ворога

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ліквідували командира: снайпери під Бахмутом зупинили наступ піхоти ворога
Фото: Держприкордонслужба

Біля Бахмута українські снайпери зупинили атаку російських окупантів, коли ліквідували ворожого командира.

Про це 7 січня повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

Українські прикордонники повідомили, що їх снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута.

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– Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників. Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли, – йдеться у повідомленні.

Раніше прикордонники розповіли, як спроба штурмових дій окупаційних сил Росії в напрямку Бахмуту закінчилась для загарбників втратами та контратакою українських прикордонників.

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Джерело: Держприкордонслужба
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