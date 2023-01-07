ПЦУ сможет и дальше проводить богослужения в Киево-Печерской лавре — глава Госэтнополитики

Январь, 07 в 13:08

Глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский считает, что ПЦУ, вероятно, сможет и дальше служить в соборах Киево-Печерской лавры.

Об этом он рассказал Радио Свобода.

Еленский напомнил, что Лавра принадлежит государству и государство дает возможность служить в ней.

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– Думаю, что это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры. Очевидно монастырская братия, и не только Киево-Печерской лавры, будут решать: будут ли они принадлежать к Московскому патриархату или — как это есть настроение среди многих священников, духовенства, среди монашества — они эту связь прервут, — сказал глава Госэтнополитики.

7 января рождественское богослужение митрополит ПЦУ Епифаний впервые проводит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

В конце 2022 года стало известно, что заповедник Киево-Печерская лавра сообщил УПЦ Московского патриархата, что с 1 января не продлевает договор пользования этой церковью Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней лавре.