ПЦУ зможе і надалі проводити богослужіння в Києво-Печерській лаврі – голова Держетнополітики

Січень, 07 в 13:08

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський вважає, що ПЦУ, ймовірно, зможе і надалі служити в соборах Києво-Печерської лаври.

Про це він розповів Радіо Свобода.

Єленський нагадав, що лавра належить державі і держава дає можливість служити в ній.

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– Думаю, що це далеко не останній раз, коли ПЦУ буде служити в соборах лаври. Очевидно, монастирська братія, і не тільки Києво-Печерської лаври, буде вирішувати: чи вони будуть належати до Московського патріархату, чи, як це є настрій серед багатьох священників, духовенства, серед чернецтва, вони цей зв’язок перервуть, – сказав голова Держетнополітики.

7 січня різдвяне богослужіння митрополит ПЦУ Епіфаній вперше проводить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Наприкінці 2022 року стало відомо, що заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір користування цією церквою Успенського собору та Трапезної церкви у Верхній лаврі.