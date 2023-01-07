Январь, 07 в 20:15

Санкции Украины, введенные через решение СНБО, имеют целью изолировать всех россиян, которые поддерживают или воспевают войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 7 января.

— Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня. В этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа. Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры — в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции, — сказал он.

Президент подчеркнул, что очень важно то, что в лавре сегодня прозвучала и звучит искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре.

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— Украинская независимость должна быть прочной во всех ее элементах и будет такой. Всегда. Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и в дальнейшем такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от получения исторической справедливости, — сказал он.

Зеленский пожелал всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у всех нас чаще.

Он рассказал, что сегодня, после очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины подписал указы о введении в действие решений СНБО.

— Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году. Главный приоритет — это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться — всеми шагами, которые необходимы, всеми средствами, которые сработают. Во-вторых, есть промежуточный итог в работе в отношении многих граждан России и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список — будут следующие решения по санкциям против таких лиц, — рассказал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что все, “чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии”, будут изолированы от цивилизованного мира.

— И, кстати, мир сегодня в очередной раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, которые звучат из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня… Но реальность — это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям, — сказал он.

Владимир Зеленский указал, что 7 января в очередной раз подтвердилось, что только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира.