Зеленский пообещал расширить санкции СНБО против россиян, поддерживающих войну
Санкции Украины, введенные через решение СНБО, имеют целью изолировать всех россиян, которые поддерживают или воспевают войну.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 7 января.
— Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня. В этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа. Я был рад сегодня видеть, сколько людей, сколько наших воинов пришли на службу Божью в храм Киево-Печерской лавры — в то святое место, которое является одним из истоков украинской культурной традиции, — сказал он.
Президент подчеркнул, что очень важно то, что в лавре сегодня прозвучала и звучит искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре.
— Украинская независимость должна быть прочной во всех ее элементах и будет такой. Всегда. Мы с вами это обеспечиваем. И очень важно беречь и в дальнейшем такое настроение, которое чувствовалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от получения исторической справедливости, — сказал он.
Зеленский пожелал всем украинцам и украинкам, чтобы именно такое настроение было у всех нас чаще.
Он рассказал, что сегодня, после очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины подписал указы о введении в действие решений СНБО.
— Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году. Главный приоритет — это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться — всеми шагами, которые необходимы, всеми средствами, которые сработают.
Во-вторых, есть промежуточный итог в работе в отношении многих граждан России и связанных с ней лиц, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список — будут следующие решения по санкциям против таких лиц, — рассказал украинский лидер.
Президент подчеркнул, что все, “чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии”, будут изолированы от цивилизованного мира.
— И, кстати, мир сегодня в очередной раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, которые звучат из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня… Но реальность — это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям, — сказал он.
Владимир Зеленский указал, что 7 января в очередной раз подтвердилось, что только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира.