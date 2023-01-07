Зеленський пообіцяв розширити санкції РНБО проти росіян, що підтримують війну
Санкції України, запровадженні через рішення РНБО, мають на меті ізолювати усіх росіян, які підтримують чи оспівують війну.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 7 січня.
– Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні. У цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції, – сказав він.
Президент наголосив, що є дуже важливим те, що в лаврі сьогодні прозвучала і звучить щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі.
– Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості, – сказав він.
Зеленський побажав всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у всіх нас частіше.
Він розповів, що сьогодні, після чергового засідання Ради нацбезпеки і оборони України підписав укази про запровадження в дію рішень РНБО.
– По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють.
По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб, – розповів український лідер.
Президент наголосив, що усі, “чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії”, будуть ізольовані від цивілізованого світу.
– І, до речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню… Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях, – сказав він.
Володимир Зеленський вказав, що 7 січня укотре підтвердилося, що тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру.