Січень, 07 в 20:15

Санкції України, запровадженні через рішення РНБО, мають на меті ізолювати усіх росіян, які підтримують чи оспівують війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 7 січня.

– Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні. У цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу в храм Києво-Печерської лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції, – сказав він.

Президент наголосив, що є дуже важливим те, що в лаврі сьогодні прозвучала і звучить щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі.

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– Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості, – сказав він.

Зеленський побажав всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у всіх нас частіше.

Він розповів, що сьогодні, після чергового засідання Ради нацбезпеки і оборони України підписав укази про запровадження в дію рішень РНБО.

– По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють. По-друге, є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних із нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб, – розповів український лідер.

Президент наголосив, що усі, “чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії”, будуть ізольовані від цивілізованого світу.

– І, до речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню… Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях, – сказав він.

Володимир Зеленський вказав, що 7 січня укотре підтвердилося, що тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру.