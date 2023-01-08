Царь голый. Подоляк спрогнозировал процессы в РФ через 3-4 месяца
Все поражения России на поле боя и вообще вид РФ после нападения на Украину десакрализовали и президента Кремля Владимира Путина, и его окружение, и современную его вертикаль управления.
Об этом в интервью в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
– Царь голый. Конкретно. И это постепенно понимает наиболее неадекватное сообщество, какое есть в РФ. И они начинают претендовать на долю неконтролируемого процесса, помародерствовать. Они не могут все приехать в Украину, здесь убивают. Но они хотят мародерствовать. Это же сущность “русского мира”, мародерство и убийство, — говорит советник.
Также он отметил, что российское общество начинает понимать, что силовая вертикаль в РФ не работает, поэтому быстро нарастает криминализация социальных отношений.
– Например, МВД РФ дает официальную статистику, на 600% увеличилось количество уголовных правонарушений в приграничных с Украиной областях и по всей территории России. И, таким образом, это количество саботажа будет нарастать, все будет взрываться, мародерствовать. И мы с вами через 3-4 месяца увидим криминальную ситуацию апокалиптического характера в РФ, — говорит Подоляк.