Царь голый. Подоляк спрогнозировал процессы в РФ через 3-4 месяца

Январь, 08 в 21:20

Все поражения России на поле боя и вообще вид РФ после нападения на Украину десакрализовали и президента Кремля Владимира Путина, и его окружение, и современную его вертикаль управления.

Об этом в интервью в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Царь голый. Конкретно. И это постепенно понимает наиболее неадекватное сообщество, какое есть в РФ. И они начинают претендовать на долю неконтролируемого процесса, помародерствовать. Они не могут все приехать в Украину, здесь убивают. Но они хотят мародерствовать. Это же сущность “русского мира”, мародерство и убийство, — говорит советник.

Также он отметил, что российское общество начинает понимать, что силовая вертикаль в РФ не работает, поэтому быстро нарастает криминализация социальных отношений.

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