Цар голий. Подоляк спрогнозував процеси в РФ через 3-4 місяці
Всі поразки Росії на полі бою і взагалі вигляд РФ після нападу на Україну десакралізували і президента Кремля Володимира Путіна, і його оточення, і сучасну його вертикаль управління.
Про це в інтерв’ю в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Цар голий. Конкретно. І це поступово розуміє найбільш неадекватна спільнота, яка є у РФ. І вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу, помародерити. Вони не можуть всі приїхати в Україну, тут вбивають. Але вони хочуть мародерити. Це ж сутність “русского мира”, мародерство і вбивство, – каже радник.
Також він зазначив, що російське суспільство починає розуміти, що силова вертикаль у РФ не працює, тому швидко наростає криміналізація соціальних відносин.
– Наприклад, МВС РФ дає офіційну статистику, на 600% збільшилась кількість кримінальних правопорушень в прикордонних з Україною областях і по всій території Росії. І таким чином, ця кількість саботажу буде наростати, все буде підриватись, мародерити. І ми з вами через десь місяців 3-4 побачимо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ, – говорить Подоляк.