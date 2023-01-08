Цар голий. Подоляк спрогнозував процеси в РФ через 3-4 місяці

Січень, 08 в 21:20

Всі поразки Росії на полі бою і взагалі вигляд РФ після нападу на Україну десакралізували і президента Кремля Володимира Путіна, і його оточення, і сучасну його вертикаль управління.

Про це в інтерв’ю в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Цар голий. Конкретно. І це поступово розуміє найбільш неадекватна спільнота, яка є у РФ. І вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу, помародерити. Вони не можуть всі приїхати в Україну, тут вбивають. Але вони хочуть мародерити. Це ж сутність “русского мира”, мародерство і вбивство, – каже радник.

Також він зазначив, що російське суспільство починає розуміти, що силова вертикаль у РФ не працює, тому швидко наростає криміналізація соціальних відносин.

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