Политическая элита РФ будет визжать от страха: Подоляк об эффекте бумеранга для РФ

Январь, 08 в 20:34

Визжать от страха будет политическая элита РФ, а россияне до конца не понимают, какой роковой финал ждет каждого из них.

Об этом в интервью в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– 20 лет что доказывали своим гражданам – смотрите, мы вам не даем нормально денег, чтобы вы могли жить кайфово, но мы вам говорим о величе, мы можем любого поставить на колени. А вот мы зайдем в Украину, вы увидите 40 млн человек, которые будут визжать от страха. А сегодня они понимают, что визжать от страха будет политическая элита РФ. Она это уже делает, – говорит он.

Кроме того, советник отметил, что украинские военные доберутся до “авторов войны, которые продолжают отдавать приказы убивать наших детей”.

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