Политическая элита РФ будет визжать от страха: Подоляк об эффекте бумеранга для РФ
Визжать от страха будет политическая элита РФ, а россияне до конца не понимают, какой роковой финал ждет каждого из них.
Об этом в интервью в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
– 20 лет что доказывали своим гражданам – смотрите, мы вам не даем нормально денег, чтобы вы могли жить кайфово, но мы вам говорим о величе, мы можем любого поставить на колени. А вот мы зайдем в Украину, вы увидите 40 млн человек, которые будут визжать от страха. А сегодня они понимают, что визжать от страха будет политическая элита РФ. Она это уже делает, – говорит он.
Кроме того, советник отметил, что украинские военные доберутся до “авторов войны, которые продолжают отдавать приказы убивать наших детей”.
– А ребята наши, военные сказали, что мы все закончим правильно. Мы за все, что вы здесь делаете, доберемся не просто до руководителей батальоно-тактических групп, а конкретно до субъектов, которые постоянно нас оскорбляли, являются авторами войны и сегодня продолжают отдавать приказы убивать наших детей, — подчеркнул Подоляк.