Январь, 08 в 17:59

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что война с Россией может закончиться в 2023 году при определенных условиях – если давление на Москву и поддержка Украины сохранятся на нынешнем уровне.

Об этом Вадим Скибицкий заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

На вопрос журналиста, можно ли надеяться, что мир в Украине наступит в 2023 году, представитель ГУР заявил, что ВСУ постараются сделать все возможное, чтобы война закончилась в этом году.

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Однако победа Украины зависит и от экономического давления на Россию.

— Это также зависит от того, как пойдут экономические дела в России и останется ли высоким экономическое давление. И что поддержка Украины со стороны международного сообщества останется такой же, а Россия будет все более изолированной, – заявил представитель Главного управления разведки Минобороны.

Вадим Скибицкий подчеркнул, что целью Украины остается возвращение границ 1991 года.

– Нашей целью остается освобождение всех оккупированных территорий и возвращение к границам до 1991 года, – отметил Скибицкий.

Ранее заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил, что Россия намерена мобилизовать до 500 тыс. призывников в январе.