Політична еліта РФ верещатиме від страху: Подоляк про ефект бумерангу для РФ

Січень, 08 в 20:34

Верещати від страху буде політична еліта РФ, а росіяни до кінця не розуміють, який фатальний фінал чекає на кожного з них.

Про це в інтерв’ю в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– 20 років доводили що своїм громадянам – дивіться, ми вам не даємо нормально грошей, щоб ви могли жити кайфово, але ми вам говоримо про велич, ми можемо будь-кого поставити на коліна. А ось ми зайдемо в Україну, ви побачите 40 млн людей, які будуть верещати від страху. А сьогодні вони розуміють, що верещати від страху буде політична еліта РФ. Вона це вже робить, – каже він.

Крім того, радник зазначив, що українські військові доберуться до “авторів війни, які продовжують віддавати накази вбивати наших дітей”.

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