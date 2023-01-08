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Факти / Україна

Політична еліта РФ верещатиме від страху: Подоляк про ефект бумерангу для РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Верещати від страху буде політична еліта РФ, а росіяни до кінця не розуміють, який фатальний фінал чекає на кожного з них.

Про це в інтерв’ю в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– 20 років доводили що своїм громадянам – дивіться, ми вам не даємо нормально грошей, щоб ви могли жити кайфово, але ми вам говоримо про велич, ми можемо будь-кого поставити на коліна. А ось ми зайдемо в Україну, ви побачите 40 млн людей, які будуть верещати від страху. А сьогодні вони розуміють, що верещати від страху буде політична еліта РФ. Вона це вже робить, – каже він.

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Крім того, радник зазначив, що українські військові доберуться до “авторів війни, які продовжують віддавати накази вбивати наших дітей”.

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– А хлопці наші, військові сказали, що ми все закінчимо правильно. Ми за все, що ви тут робите, доберемось не просто до керівників батальйоно-тактичних груп, а конкретно до суб’єктів, які постійно нас ображали, є авторами війни і сьогодні продовжують віддавати накази вбивати наших дітей, – наголосив Подоляк.

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