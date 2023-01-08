Січень, 08 в 16:50

Зростають побоювання, що Білорусь може бути використана як плацдарм для нападу на Україну з півночі.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Розслідувачі зазначають, що вночі 7 січня о 02:10 (по Мінську) через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов ешелон із 15 пасажирськими вагонами.

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У Білорусі поїзд прибув до станції Вітебськ. У вагонах був особовий склад збройних сил РФ – приблизно 700-800 осіб.

За даними групи Білорусь Гаюн, вночі 6 січня до Вітебська прибув інший ешелон, який також привіз близько 700-800 осіб особового складу.

– Таким чином за останні два дні до Вітебська могли перекинути щонайменше 1400-1600 солдатів ЗС РФ. Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста помічали солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини, – йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий великий наступ, оскільки Володимир Путін не відмовився від своєї мети захопити українську територію, попри постійні поразки на фронті.

Фото: ГУР МО