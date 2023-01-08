Январь, 08 в 12:58

Возможные успехи армии РФ в Соледаре Донецкой области не говорят о том, что оккупанты непременно в скором времени возьмут в окружение Бахмут, как об этом с уверенностью заявляют в России.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

Эксперты считают, что даже при самой щедрой интерпретации нарративов российских провоенных блогеров, утверждающих, что армия РФ ведет бои на окраинах Раздолевки (примерно в 6 км к северо-западу от Соледара), оккупационные войска все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

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Для того чтобы эффективно перерезать Вооруженным силам Украины линии обеспечения Бахмута, оккупационные войска должны будут установить контроль над трассой T0513 Северск — Бахмут (в настоящее время в 7 км к западу от самой дальней точки подтвержденного наступления россиян в районе Соледара) и выйти на шоссе E40 Славянск — Бахмут (13 км от самой дальней точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара).

Учитывая, что скорость продвижения в этом районе в последнее время составляет порядка нескольких сотен метров в день, крайне маловероятно, что оккупационным силам удастся организовать механизированное наступление и двигаться в направлении окружения Бахмута.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в Соледаре сейчас очень тяжелая обстановка – город полуокружили. Основные усилия оккупантов – отрезать Соледар от Бахмута с юга и перерезать дорогу Соледар – Славянск.