Січень, 08 в 12:58

Можливі успіхи армії РФ у Соледарі на Донеччині не говорять про те, що окупанти неодмінно незабаром візьмуть в оточення Бахмут, як про це з впевненістю заявляють у Росії.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Експерти вважають, що навіть за найщедрішої інтерпретації наративів російських провоєнних блогерів, які стверджують, що армія РФ веде бої на околицях Роздолівки (приблизно за 6 км на північний захід від Соледара), окупаційні війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

Зараз дивляться

Для того, щоб ефективно перерізати Збройним силам України лінії забезпечення Бахмута, окупаційні війська мають встановити контроль над трасою T0513 Сіверськ – Бахмут (нині за 7 км на захід від найдальшої точки підтвердженого наступу росіян в районі Соледара) і вийти на шосе E40 Слов’янськ – Бахмут (13 км від найдальшої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледара).

Враховуючи, що швидкість просування у цьому районі останнім часом становить близько кількох сотень метрів на день, вкрай малоймовірно, що окупаційним силам вдасться організувати механізований наступ і рухатись у напрямку оточення Бахмута.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в Соледарі зараз дуже важка обстановка – місто напівоточили. Основні зусилля окупантів – відрізати Соледар від Бахмута з півдня і перерізати дорогу Соледар – Слов’янськ.