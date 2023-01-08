Город полуокружили: Арестович рассказал, что сейчас происходит в Соледаре

Январь, 07 в 23:04

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что сейчас происходит в районе Соледара Донецкой области. Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что город оказался под контролем воинов ВСУ.

— В Соледаре достаточно тяжелая обстановка. Его полуокружили, то есть в такую подкопку взяли. Это хорошо видно на карте (боевых действий, — Ред.). Обстановка тяжелая, но стабильно контролируемая. Все, что сказали про взятие Соледара, — полная ложь. Все, что сказали про прорыв центра, — ложь. Центр Соледара — это достаточно условная категория, это же набор шахмат, по сути районов, разбитых на шахматы. Там есть, конечно, условный центр, но они туда не зашли. Их основные усилия — отрезать Соледар от Бахмута с юга и перерезать дорогу Соледар — Славянск. Вот они и продвигаются туда понятно как — это участок поля перед Бахмутом. Там просто трупы в поломку, — утверждает он.

Арестович прокомментировал возможную перспективу захвата Соледара и Бахмута Донецкой области российскими оккупантами. По его мнению, для РФ ничего не изменится, кроме огромных потерь личного состава армии.

— Не знаю, уверять наших зрителей, что Соледар не возьмут? Могут и взять, а могут и не взять, посмотрим по обстановке. Бахмут точно не возьмут, а Соледар — посмотрим. Но представим себе, что взяли Соледар и Бахмут, и что это изменит? Ничего вообще, поэтому особенно в такую цену нужно быть особым любителем захвата городов, чтобы положить под 80 тыс. убитыми и ранеными, — отметил Арестович.