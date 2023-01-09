Январь, 09 в 16:05

Полиция разыскивает двух волонтеров из Великобритании, которые исчезли возле Соледара Донецкой области.

Отмечено, что 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.

Утром 6 января мужчины выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась.

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— Если вы видели пропавших граждан или располагаете какой-либо информацией о них, просим сообщить в полицию, — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Возле Соледара исчезли двое британских волонтеров / 2 фотографии

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, ВСУ ожидают, что морозная погода сделает возможными контрнаступательные действия.