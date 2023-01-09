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Факты / Україна

Возле Соледара исчезли двое британских волонтеров

Бедрак Виктория, редактор ленты
Возле Соледара исчезли двое британских волонтеров

Полиция разыскивает двух волонтеров из Великобритании, которые исчезли возле Соледара Донецкой области.

Отмечено, что 7 января в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.

Утром 6 января мужчины выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась.

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— Если вы видели пропавших граждан или располагаете какой-либо информацией о них, просим сообщить в полицию, — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Возле Соледара исчезли двое британских волонтеров / 2 фотографии

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, ВСУ ожидают, что морозная погода сделает возможными контрнаступательные действия.

Источник: Нацполиция
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