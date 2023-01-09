Січень, 09 в 16:05

Поліція розшукує двох волонтерів з Великої Британії, які зникли біля Соледара Донецької області.

Зазначено, що 7 січня до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років.

Вранці 6 січня чоловіки виїхали з Краматорська в Соледар, потім зв’язок з ними втратився.

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– Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції, – йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Біля Соледара зникли двоє британських волонтерів / 2 фотографии

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої, ЗСУ очікують, що морозна погода уможливить контрнаступальні дії.