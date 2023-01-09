Морозная погода будет способствовать контрнаступательным действиям в районе Соледара — Череватый

Январь, 09 в 11:45

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, ВСУ ожидают, что морозная погода сделает возможными контрнаступательные действия.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

– В Соледаре происходят жестокие бои. 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Непосредственно принимаются меры по тому, чтобы враг не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны, — сказал он.

По словам Череватого, на указанное направление были выделены дополнительные силы и средства.

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Кроме того, если морозная погода продолжится, это позволит использовать тяжелую технику – танки, БМП, БТР. Следовательно, будут возможны контрнаступательные действия.

— Какая сторона лучше подготовится, подготовит свою технику к зимнему этапу эксплуатации, подготовит личный состав, разработает лучшие тактические планы — будет иметь преимущество. Предыдущие все операции показали, что мы старались всегда подготовиться лучше врага, — подчеркнул он.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что Соледар полуокружен. Он отметил, что обстановка тяжелая, но стабильно контролируемая.

Источник: телемарафон