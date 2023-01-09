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Факты / Україна

Голосовал за “референдум”: депутата ВР Крыма приговорили к 12 годам

Евгения Грейс, редактор ленты
Депутат ВР КРиму

Депутата Верховной Рады Крыма VI созыва приговорили к 12 годам за государственную измену. Он голосовал за так называемый общекрымский референдум.

Обвинение доказало, что в 2014 году депутат с коллегами проголосовал за ряд незаконных постановлений для сокрытия факта оккупации полуострова Вооруженными силами России и легитимизации действий агрессора.

Кроме решения о легитимизации “референдума”, депутат голосовал за принятие “постановления О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя”, которая предусматривала аннексию полуострова.

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Вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым полномочия депутатов были прекращены, они также проголосовали за принятие “постановления о Независимости Крыма” и “Правопреемстве Республики Крым”.

Суд заочно признал его виновным в госизмене и приговорил к 12 годам заключения.

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Фото: Прокуратура Крыма

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