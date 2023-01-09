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Факти / Україна

Голосував за “референдум”: депутата ВР Криму засудили до 12 років

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Депутат ВР КРиму

Депутата Верховної Ради Криму VI скликання засудили до 12 років за державну зраду. Він голосував за так званий загальнокримський референдум.

Обвинувачення довело, що у 2014 році депутат з колегами проголосував за низку незаконних постанов для приховування факту окупації півострова Збройними силами Росії та легітимізації дій агресора.

Крім рішення про легітимізацію “референдуму”, депутат голосував за ухвалення “постанови Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя”, що передбачала анексію півострова.

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Всупереч постанові Верховної Ради України, якою повноваження депутатів було припинено, вони також проголосували за ухвалення “постанови про Незалежність Криму” та “Правонаступництво Республіки Крим”.

Суд заочно визнав його винним у держзраді та засудив до 12 років ув’язнення.

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Фото: Прокуратура Криму

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