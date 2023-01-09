Морозна погода сприятиме контрнаступальним діям у районі Соледара – Череватий

Січень, 09 в 11:45

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої, ЗСУ очікують, що морозна погода уможливить контрнаступальні дії.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону.

– У Соледарі йдуть жорстокі бої. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойові зіткнення відбулося. Безпосередньо вживаються заходи для того, щоби ворог не міг просунутися далі, завдаються системні удари з нашої сторони, – сказав він.

За словами Череватого, на зазначений напрямок були виділені додаткові сили та засоби.

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Окрім того, якщо морозна погода продовжиться, це дасть змогу використовувати важку техніку – танки, БМП, БТР. Відтак будуть можливі контрнаступальні дії.

– Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани – та матиме перевагу. Попередні всі операції показали, що ми намагалися завжди підготуватися краще за ворога, – наголосив він.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що Соледар напівоточений. Він зазначив, що ситуація важка, але стабільно контрольована.

Джерело: телемарафон