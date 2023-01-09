Столтенберг прокомментировал вероятность получения Украиной тяжелых танков

Январь, 09 в 15:01

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможности поставок Украине тяжелых танков.

Об этом он сказал в интервью Svenska Dagbladet.

– Не исключаю. Но и обещать ничего не буду, – сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard.

Столтенберг считает, что война РФ против Украины должна закончиться за столом переговоров, однако до них далеко.

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В то же время, по словам генсека, Запад должен поддерживать Украину в течение периода боевых действий. Столтенберг выступает за увеличение военной помощи Киеву.

– Я вижу необходимость увеличения амбиций. Мы должны сделать больше, – подчеркнул он.

Ранее Столтенберг предупредил, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов захватить Украину. Он заявил, что следует готовиться к новым наступлениям россиян.

Источник: Svenska Dagbladet