Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Столтенберг прокомментировал вероятность получения Украиной тяжелых танков

Бедрак Виктория, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможности поставок Украине тяжелых танков.

Об этом он сказал в интервью Svenska Dagbladet.

– Не исключаю. Но и обещать ничего не буду, – сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard.

Столтенберг считает, что война РФ против Украины должна закончиться за столом переговоров, однако до них далеко.

Сейчас смотрят

В то же время, по словам генсека, Запад должен поддерживать Украину в течение периода боевых действий. Столтенберг выступает за увеличение военной помощи Киеву.

– Я вижу необходимость увеличения амбиций. Мы должны сделать больше, – подчеркнул он.

Ранее Столтенберг предупредил, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов захватить Украину. Он заявил, что следует готовиться к новым наступлениям россиян.

Источник: Svenska Dagbladet

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка