Столтенберг прокоментував ймовірність отримання Україною важких танків

Січень, 09 в 15:01

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключає можливості постачання Україні важких танків.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Svenska Dagbladet.

– Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду, – сказав він, відповідаючи на питання, чи зможе Україна отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard.

Столтенберг вважає, що війна РФ проти України має закінчитись за столом переговорів, однак до них ще далеко.

Зараз дивляться

Водночас, за словами генсека, Захід має підтримувати України протягом періоду бойових дій. Столтенберг виступає за збільшення військової допомоги Києву.

– Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше, – наголосив він.

Раніше Столтенберг попередив, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх планів захопити Україну. Він заявив, що варто готуватись до нових наступів росіян.

Джерело: Svenska Dagbladet