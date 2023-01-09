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Факти / Світ

Столтенберг прокоментував ймовірність отримання Україною важких танків

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключає можливості постачання Україні важких танків.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Svenska Dagbladet.

– Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду, – сказав він, відповідаючи на питання, чи зможе Україна отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard.

Столтенберг вважає, що війна РФ проти України має закінчитись за столом переговорів, однак до них ще далеко.

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Водночас, за словами генсека, Захід має підтримувати України протягом періоду бойових дій. Столтенберг виступає за збільшення військової допомоги Києву.

– Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше, – наголосив він.

Раніше Столтенберг попередив, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх планів захопити Україну. Він заявив, що варто готуватись до нових наступів росіян.

Джерело: Svenska Dagbladet

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