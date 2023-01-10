Министерство юстиции опубликовало список самых распространенных и самых странных имен, которыми называли детей в 2022 году.

— Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев, — говорится в сообщении.