Марс, Джавелина, Мантикора: в Минюсте назвали самые необычные имена детей в 2022-м
Министерство юстиции опубликовало список самых распространенных и самых странных имен, которыми называли детей в 2022 году.
— Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев, — говорится в сообщении.
За II полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами для детей стали:
- Анна;
- Анастасия;
- Вероника;
- София;
- Александра;
- Мария;
- Виктория;
- Милана;
- Соломия;
- Варвара;
- Ева.
Самыми распространенными мужскими именами стали:
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- Артем;
- Дмитрий;
- Иван;
- Максим;
- Михаил;
- Даниил;
- Владислав;
- Александр;
- Андрей.
Также были необычные женские имена:
- Мрия;
- Луна;
- Авиталь-Азалина;
- Мериела;
- Сладислава;
- Квита;
- Ульпана;
- Мантикора;
- Николоз;
- Русалина;
- Юния;
- Джавелина.
Среди мужских:
- Искандер;
- Волислав;
- Марс;
- Велеслав;
- Ахиллес;
- Сармат;
- Свитозар;
- Нимрод;
- Калеп;
- Ларс;
- Саркис;
- Стилиан;
- Хьюго;
- Никодим;
- Нектарий.