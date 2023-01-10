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Факты / Україна

Марс, Джавелина, Мантикора: в Минюсте назвали самые необычные имена детей в 2022-м

Евгения Грейс, редактор ленты
діти

Министерство юстиции опубликовало список самых распространенных и самых странных имен, которыми называли детей в 2022 году.

— Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена. Но, анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев, — говорится в сообщении.

За II полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами для детей стали:

  • Анна;
  • Анастасия;
  • Вероника; 
  • София; 
  • Александра; 
  • Мария; 
  • Виктория; 
  • Милана; 
  • Соломия;
  • Варвара; 
  • Ева.

Самыми распространенными мужскими именами стали: 

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  • Артем; 
  • Дмитрий; 
  • Иван;  
  • Максим; 
  • Михаил; 
  • Даниил; 
  • Владислав; 
  • Александр; 
  • Андрей.

Также были необычные женские имена: 

  • Мрия; 
  • Луна; 
  • Авиталь-Азалина; 
  • Мериела; 
  • Сладислава; 
  • Квита; 
  • Ульпана; 
  • Мантикора;
  • Николоз; 
  • Русалина; 
  • Юния; 
  • Джавелина.

Среди мужских: 

  • Искандер; 
  • Волислав;
  • Марс; 
  • Велеслав; 
  • Ахиллес; 
  • Сармат; 
  • Свитозар; 
  • Нимрод; 
  • Калеп; 
  • Ларс; 
  • Саркис; 
  • Стилиан; 
  • Хьюго; 
  • Никодим; 
  • Нектарий.
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