Россияне через мобильную игру вербуют детей для получения важной информации — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о еще одном нарушении, которое Россия совершает в отношении детей во время войны.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов через мобильную игру.

Министр обороны Резников подчеркнул, что такое использование детей является не просто коварством, а военным преступлением.

2nd. Recruitment and use of children.

???????? tried to use ???????? children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.

This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 8, 2023