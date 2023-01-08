Россияне через мобильную игру вербуют детей для получения важной информации — Резников

Январь, 08 в 17:25

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о еще одном нарушении, которое Россия совершает в отношении детей во время войны.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов через мобильную игру.

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Министр обороны Резников подчеркнул, что такое использование детей является не просто коварством, а военным преступлением.

2nd. Recruitment and use of children.

???????? tried to use ???????? children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.

This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia

3/7 https://t.co/5e6CWFCfVA — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 8, 2023



Напомним, что 6 января Алексей Резников начал новую серию твитов о нарушении россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. Речь идет о шести видах преступлений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, определенных и закрепленных в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999 года).

Ранее на деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей правоохранители обнаружили 1 116 тел гражданских, в том числе 31 ребенка.

Высокопоставленные политики Великобритании поддержали совместное заявление с требованием создать специальный трибунал для расследования действий России в связи с войной против Украины.