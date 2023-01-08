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Факты / Україна / Общество

Россияне через мобильную игру вербуют детей для получения важной информации — Резников

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне через мобильную игру вербуют детей для получения важной информации — Резников
Фото: Pixabay

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о еще одном нарушении, которое Россия совершает в отношении детей во время войны.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов через мобильную игру.

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Министр обороны Резников подчеркнул, что такое использование детей является не просто коварством, а военным преступлением.


Напомним, что 6 января Алексей Резников начал новую серию твитов о нарушении россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. Речь идет о шести видах преступлений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, определенных и закрепленных в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999 года).

Ранее на деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей правоохранители обнаружили 1 116 тел гражданских, в том числе 31 ребенка.

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