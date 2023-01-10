Міністерство юстиції опублікувало список найпоширеніших та найдивніших імен, якими називали дітей у 2022 році.

– Для українців немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена. Але, аналізуючи статистику останніх років, все ж таки більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят, – йдеться у повідомленні.