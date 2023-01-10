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Факти / Україна

Марс, Джавеліна, Мантикора: у Мін’юсті назвали найнезвичніші імена дітей у 2022-му

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
діти

Міністерство юстиції опублікувало список найпоширеніших та найдивніших імен, якими називали дітей у 2022 році.

– Для українців  немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена. Але, аналізуючи статистику останніх років, все ж таки більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят, – йдеться у повідомленні.

За II півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами для дітей стали:

  • Анна;
  • Анастасія;
  • Вероніка; 
  • Софія; 
  • Олександра; 
  • Марія; 
  • Вікторія; 
  • Мілана; 
  • Соломія; Варвара; 
  • Єва.

Найпоширенішими чоловічими іменами стали: 

Зараз дивляться
  • Артем; 
  • Дмитро; 
  • Іван;  
  • Максим; 
  • Михайло; 
  • Данило; 
  • Владислав; 
  • Олександр; 
  • Андрій.

Також були незвичні жіночі імена: 

  • Мрія; 
  • Луна; 
  • Авіталь-Азаліна; 
  • Мєр’єла; 
  • Сладіслава; 
  • Квіта; 
  • Ульпана; 
  • Мантикора;
  • Ніколоз; 
  • Русаліна; 
  • Юнія; 
  • Джавеліна.

Серед чоловічих: 

  • Іскандер; 
  • Воліслав;
  • Марс; 
  • Велеслав; 
  • Ахіллес; 
  • Сармат; 
  • Світозар; 
  • Нимрод; 
  • Калеп; 
  • Ларс; 
  • Саркіс; 
  • Стиліан; 
  • Х’юго; 
  • Нікодим; 
  • Нектарій.
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