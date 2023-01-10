Марс, Джавеліна, Мантикора: у Мін’юсті назвали найнезвичніші імена дітей у 2022-му
Міністерство юстиції опублікувало список найпоширеніших та найдивніших імен, якими називали дітей у 2022 році.
– Для українців немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена. Але, аналізуючи статистику останніх років, все ж таки більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят, – йдеться у повідомленні.
За II півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами для дітей стали:
- Анна;
- Анастасія;
- Вероніка;
- Софія;
- Олександра;
- Марія;
- Вікторія;
- Мілана;
- Соломія; Варвара;
- Єва.
Найпоширенішими чоловічими іменами стали:
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- Артем;
- Дмитро;
- Іван;
- Максим;
- Михайло;
- Данило;
- Владислав;
- Олександр;
- Андрій.
Також були незвичні жіночі імена:
- Мрія;
- Луна;
- Авіталь-Азаліна;
- Мєр’єла;
- Сладіслава;
- Квіта;
- Ульпана;
- Мантикора;
- Ніколоз;
- Русаліна;
- Юнія;
- Джавеліна.
Серед чоловічих:
- Іскандер;
- Воліслав;
- Марс;
- Велеслав;
- Ахіллес;
- Сармат;
- Світозар;
- Нимрод;
- Калеп;
- Ларс;
- Саркіс;
- Стиліан;
- Х’юго;
- Нікодим;
- Нектарій.