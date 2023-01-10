Январь, 10 в 20:52

Президент России Владимир Путин должен быть лишен возможности расширять свою империю, даже если российско-украинская война перейдет в затяжной конфликт. С другой стороны, для Украины должен быть сохранен вариант максимально интегрироваться в западный мир.

Об этом в статье для журнала Foreign Affairs написали аналитики бывший посол США в НАТО и президент Чикагского совета по международным отношениям Иво Даалдер и специалист в области международных отношений Джеймс Голдгаер.

Эксперты пытаются рассмотреть варианты стратегии западных стран при ситуации, если война РФ против Украины перейдет в затяжную фазу, что может заморозить боевые действия вдоль линии фронта.

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Факты ICTV пересказывают статью аналитиков и приводит ключевые заключения авторов публикации.

Аналитики указывают, что всякий раз, когда США сталкиваются с внешнеполитическим кризисом, критики утверждают, что американское правительство делает либо слишком много, либо недостаточно. Так и в случае с Украиной.

Ряд критиков обвиняют администрацию президента США в том, что они не обеспечивают украинские войска тяжелым вооружением — танками, ракетами дальнего радиуса действия и авиацией. Другие, беспокоясь о силе Запада и растущих людских и экономических издержках войны, призывают администрацию оказать давление на Киев, чтобы между Украиной и РФ начались переговоры, даже если это означает отказ от части территории.

— Ни один из этих аргументов не является убедительным. Украинские военные удивили всех своей способностью защитить страну и даже вернуть значительную часть территории, потерянной в начале войны. Но изгнать российские войска со всей территории страны, включая Крым, будет крайне сложно, даже при увеличении военной помощи Запада, — пишут эксперты.

По словам экспертов, для достижения такого результата потребуется разбить окопавшиеся и укрепленные российские оборонительные сооружения, а также возникнет риск начала “сценария конца света” — прямой войны между НАТО и Россией, чего никто не хочет.

Касательно переговоров, то президент Путин не дал никаких признаков того, что он готов отказаться от своей имперской мечты о контроле над Украиной. И так же трудно будет убедить украинское правительство уступить территории жестокой оккупационной силе в обмен на неопределенный мир.

— Учитывая сильные стимулы обеих сторон продолжать борьбу, гораздо более вероятен третий исход: затяжная, изнурительная война, постепенно застывающая вдоль линии контроля, которую не признает ни одна из сторон, — считают аналитики.

Идея о том, что войны всегда заканчиваются либо победой, либо урегулированием путем переговоров, опровергается историей и, конечно, существованием многочисленных замороженных конфликтов вдоль границы России. Даалдер и Голдгаер считают, что Украина и сама является ярким примером такого конфликта.

— Несмотря на многолетние мирные усилия, война на Донбассе была в основном заморожена в течение восьми лет, предшествовавших полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. Нынешняя война может ничем не отличаться: после более чем десяти месяцев жестоких боев и месяцев карательных атак на гражданское население украинское правительство не согласится с российским контролем над любой из своих территорий, особенно после того, как оно стало свидетелем грабежей, изнасилований и убийств, произошедших в удерживаемых Россией районах, — пишут они.

При этом и Россия вряд ли добровольно откажется от украинской территории, которая, по ее ошибочному мнению, принадлежит Москве, указывают аналитики.

По мнению экспертов, до сих пор Вашингтон и его союзники уделяли должное внимание неотложным задачам помощи Украине и недопущению эскалации.

— Но существует настоятельная необходимость рассмотреть более долгосрочную перспективу и разработать политику в отношении России и Украины, исходя из возникающей реальности, что эта война, скорее всего, будет продолжаться довольно долго. Вместо того чтобы полагать, что война может быть прекращена путем триумфа или переговоров, Западу необходимо задуматься о мире, в котором конфликт продолжается, но ни победы, ни мира не предвидится, — пишут аналитики.

При таком варианте Соединенным Штатам и их союзникам необходимо будет продолжать оказывать Украине военную поддержку для защиты от дальнейшей российской агрессии. Это означает, что Запад должен будут сдерживать более масштабные амбиции России, сохраняя экономические санкции и дипломатически изолируя Москву. Демократическим странам также нужно будет обеспечить, чтобы конфликт не обострился. При этом, им необходимо будет заложить долгосрочную основу для безопасности и стабильности в Европе.

— Для этого потребуется полностью интегрировать Украину в Запад и одновременно выработать политику сдерживания, в которой особое внимание уделяется как сдерживанию российской агрессии, так и усилиям по вовлечению Москвы, чтобы избежать эскалации войны в более широкую военную конфронтацию, которая никому не нужна, — говорится в статье.

Такое балансирование между политикой в отношении Украины и политикой в отношении России будет сложным в долгосрочной перспективе, но оба эти усилия будут иметь важное значение для будущего европейской безопасности.

Ни победы, ни мира

Авторы статьи указывают, что война в Украине полна неожиданностей.

Несмотря на публичное обнародование администрацией Байдена разведданных, свидетельствующих о подготовке Москвы к вторжению, многие были ошеломлены тем, что Россия использовала более 175 тыс. военнослужащих для нападения на соседнюю страну, которая не причинила ей никакого вреда и никоим образом не представляла угрозы ее безопасности.

И даже для тех, кто ожидал полномасштабного вторжения, события развивались не так, как предполагалось: многие были удивлены тем, что России не удалось быстро захватить контроль над Украиной и свергнуть ее правительство, пишут эксперты в публикации.

— Вопреки ожиданиям, российские военные столкнулись со слабым и глубоко ошибочным планированием, коммуникациями и логистикой, что позволило значительно превосходящим по численности и вооруженным силам Украины сдержать продвижение России к Киеву. А затем, благодаря невообразимой до февраля военной и разведывательной помощи Запада, Украина продолжила удивлять мир, изменив ход войны в течение лета и вернув себе около половины территории, потерянной в ходе первоначального российского наступления, — пишут эксперты.

Тем временем Запад смог нанести России сокрушительный экономический удар с удивительной решимостью и единством цели. Особенно примечательной была готовность Европы покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива — ценой, на которую мало кто рассчитывал, что европейские правительства будут готовы пойти.

И хотя украинские войска смогли добиться значительных успехов в начале осени 2022 года и не проявляли признаков того, что они прекращают борьбу, в последние месяцы года динамика войны снова изменилась, указывают аналитики.

— Украина вступает в 2023 год избитой и глубоко изможденной, не в последнюю очередь из-за непрекращающихся ракетных ударов России по ее энергосистеме и другой гражданской инфраструктуре. Наряду с более чем 100 тыс. российских военнослужащих, в войне погибло огромное количество украинских военных и гражданских лиц. Более того, в отличие от первых 10 месяцев войны, в ближайшие месяцы, вероятно, не произойдет существенных изменений в нынешних линиях противостояния, — пишут эксперты.

По их мнению, на это указывает несколько факторов:

Во-первых, у России нет ни личного состава, ни материальных средств для перехода в наступление в ближайшее время, а ее ракетные и беспилотные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины только укрепили решимость украинцев сопротивляться.

В то же время, Украине будет все труднее прорвать российскую оборону приемлемой ценой. Украинские войска могут продолжать успешные наступления через определенные российские линии, например, на юге в направлении Мелитополя и Азовского моря. Но если российская оборона не рухнет полностью, у Украины не хватит личного состава, чтобы долго удерживать такие успехи, не подвергая себя опасности российских контратак в других местах.

Аналитики считают, что с осени западные стратеги пытаются упредить военное противостояние двумя способами.

Одни, например, лидеры нескольких стран Балтии, призывают вооружить Киев большим количеством тяжелых вооружений, что необходимо для изгнания российских войск со всей украинской территории; другие, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, предлагают политическим лидерам Украины рассмотреть возможность решения путем переговоров, которое не обеспечит полной победы, но, по крайней мере, прекратит боевые действия.

— Ни один из этих подходов не имеет больших шансов на успех, — пишут эксперты.

При этом существует и предел того, что Вашингтон и его союзники могут и будут предоставлять в виде оружия и военной помощи. Отчасти это ограничение связано с тем, что даже у Соединенных Штатов заканчиваются избыточные возможности для оказания помощи Украине.

Как пример, эксперты рассматривают запасы артиллерийских снарядов, которых Украина выпускает за неделю столько, сколько США могут произвести за месяц.

Аналогичный дефицит существует и для более современного оружия. В октябре Германия отправила в Украину свою современную систему ПВО IRIS-T, но она с трудом поставляет количество зенитных ракет, необходимых Украине для поддержания эффективной обороны. Учитывая уже оказанную обширную военную помощь и сокращение доступных поставок, Запад, скорее всего, в ближайшие шесть месяцев поставит Украине значительно меньше оружия, чем за последние шесть месяцев.

Аналитики считают, что помимо ограничений в поставках, Вашингтон и его союзники также сдерживают поставку некоторых видов современного оружия Украине из-за необходимости интенсивного обучения и риска того, что такое оружие может попасть в руки России в случае его использования на поле боя.

Примером такой техники являются боевые самолеты, от F-16 до моделей нового поколения. Это вооружение аналитики относят к первой категории. Ко второй категории относятся сложные беспилотники, такие как Gray Eagle, которые, если бы они были захвачены российскими войсками, дали бы России важнейшие сведения о военных возможностях и технологиях США.

Кроме того, аналитики указывают на опасность эскалации, передавая Украине ракеты ATACMS или тактический ракетный комплекс MGM-140.

— Легко отмахнуться от этих опасений, как это делают многие опытные наблюдатели. Но очень важно, чтобы Соединенные Штаты серьезно относились к рискам эскалации и постоянно соизмеряли риски недостаточных действий по оказанию помощи Украине с последствиями слишком больших действий, включая возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Неоспоримой реальностью является то, что существует предел совпадения интересов Украины и США в ответ на агрессию России, — указывают авторы публикации.

По мнению экспертов, если полная военная победа Украины в ближайшее время маловероятна, то перспективы заключения мира путем переговоров кажутся еще более отдаленными.

— Хотя президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности “вести переговоры со всеми участниками этого процесса о каких-то приемлемых результатах”, он явно неискренен. Он всегда предпочитал обсуждать свои территориальные цели напрямую с Соединенными Штатами, а не вступать в серьезные переговоры с украинским руководством, — говорится в статье.

Кроме того, Путин настаивает на том, что четыре украинские области, которые Россия незаконно аннексировала в сентябре, вместе с Крымом, который она захватила в 2014 году, являются неизменной частью России. На это украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает никаких российских претензий на территорию Украины и что любой окончательный мир должен признать границы Украины 1991 года. Никакие уговоры Запада не изменят позицию Зеленского, которая пользуется абсолютной поддержкой украинского населения, несмотря на чрезвычайные страдания, причиненные войной, отмечают эксперты.

Более успешная дальновидная стратегия

Поскольку ни полная победа, ни мир путем переговоров в ближайшее время маловероятны, отмечают эксперты, война будет продолжаться в обозримом будущем.

Если украинцев ожидает замороженный конфликт, подобно тем, какие Россия спровоцировала в Грузии и Молдове, то ситуация, в которой состояние войны сохраняется, с интенсивными боевыми действиями или без них, — Западу потребуется многосторонняя долгосрочная стратегия, которая не будет ни отказываться от будущего Украины, ни избегать отношений с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес.

— Хотя представить себе сотрудничество с Путиным и его режимом крайне сложно, в долгосрочной перспективе у Запада может не остаться выбора. Путин ослаблен накопившимися неудачами этой войны, но он потратил 22 года на концентрацию своей власти, чтобы гарантировать, что никто не сможет бросить ему успешный вызов, — пишут эксперты.

Они также считают революция в России снизу маловероятной, учитывая способность Москвы продолжать репрессии против российского народа.

— И даже если Путин будет отстранен от власти, его преемником вполне может стать человек, разделяющий его видение Великой России и, возможно, даже считающий, что он был недостаточно жесток, — указывают авторы публикации.

Эксперты считают, что в стратегии долгой войны Западу необходимо будет укреплять контакты с Кремлем, даже если с Россией будет очень мало точек соприкосновения.

В статье говорится, что для того, чтобы выработать эффективный подход к ведению затяжной войны, Западу нужно продолжать оказывать Украине поддержку, достаточную для защиты территории, которую ВСУ сейчас контролируют, а также дать возможность освобождать новые территории, где это возможно.

По мере того, как Украина со временем будет строить свое экономическое будущее в Европейском Союзе, Соединенные Штаты и страны НАТО должны взять на себя обязательства по обеспечению безопасности, чтобы Украина имела оружие, необходимое для защиты от России в долгосрочной перспективе.

Сдерживать Россию, укреплять Европу

По мнению аналитиков, для Соединенных Штатов и их партнеров долгосрочная стратегия сдерживания России не является новой идеей.

— В конце концов, Запад проводил такую политику в отношении Советского Союза в течение четырех десятилетий, прежде чем она привела к “смягчению” советской мощи, на что надеялся дипломат Джордж Кеннан, который разрабатывая ее, — пишут аналитики.

Но во время холодной войны, особенно после Кубинского ракетного кризиса 1962 года, США придерживались дипломатии, чтобы избежать худшего исхода, особенно тотальной ядерной войны.

Даже американский президент Рональд Рейган, который критиковал разрядку за то, что она слишком много отдала Советскому Союзу, продолжал поддерживать дипломатические отношения в самые мрачные моменты до прихода к власти Михаила Горбачева, например, сразу после того, как в 1983 году советские войска сбили южнокорейский гражданский авиалайнер.

— Как и его советские предшественники, Путин должен быть лишен возможности расширить свою империю зла, но Россия не исчезнет. Западу нужна политика в отношении Киева и Москвы. Он не может позволить себе иметь одно и не иметь другого. Свободная Украина важна для Запада. А имперская Россия остается угрозой для Европы, — пишут аналитики.

Таким образом, ни сдерживание, ни привлечение России к сотрудничеству, сами по себе не являются достаточными, чтобы защитить Запад и избежать более масштабного конфликта.

В конце концов, даже неимперская Россия, занимающаяся своими делами, будет иметь интересы безопасности, поскольку подобные есть у всех государств, считают эксперты. А признание этого факта не является слабостью для Запада.

При этом авторы публикации не считают, что России нужны “гарантии безопасности”, как предложил в декабре президент Франции Эммануэль Макрон. Однако уважение к “законным интересам” России, таких как защита международно признанных границ, эксперты называют вполне разумным.

— Она (Россия, — Ред.) может обезопасить себя с помощью своих средств ядерного сдерживания, но она, как и Запад, заинтересована в уменьшении наращивания военного потенциала, а значит и потенциала нежелательной эскалации, вдоль границы между НАТО и Россией, — пишут эксперты.

В конечном счете, считают авторы публикации, Западу и России придется принять некую версию соглашений, которые США и их союзники заключили с Советским Союзом в период с 1975 по 1990 годы, чтобы ограничить худшие последствия и создать большую стабильность в Европе.

Сегодня невозможны такие соглашения, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или же Венский документ, подписанный в 1990 году и периодически обновлявшийся в последующие годы.

При этом авторы публикации допускают, что подобные документы между Западом и Россией будут невозможны до тех пор, пока Путин находится у власти. Это аналитики называют единственным жизнеспособным средством взаимодействия с Россией в долгосрочной перспективе, даже пока Вашингтон защищается сам и помогает Украине защищаться в ходе войны, которая, “вероятно, будет долгой и трудной”.