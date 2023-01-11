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Факты / Україна

Бывшую полицейскую из Купянска будут судить за государственную измену

Евгения Грейс, редактор ленты
поліція Харківщина
Фото: Офис генпрокурора

В отношении бывшей работницы сектора дознания Купянского районного отдела полиции направили обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Женщина после оккупации российскими военными Купянска перешла на их сторону. 

Она помогала построить так называемую правоохранительную систему в оккупационной администрации — оформляла сообщения, заявления о происшествиях и преступлениях, а также проводила следственные действия.  

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В дальнейшем обвиняемая начала работать во вновь созданном псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием “УВД ВГА Харьковской области” в должности “руководителя следственного органа — и. о. начальника следственной части”. 

Также оккупационная начальница дала интервью российским пропагандистам, где четко выразила свою позицию по поддержке оккупантов.  

Досудебное расследование проводили работники ГБР в Полтаве.

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Источник: Офис генпрокурора
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