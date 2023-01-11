Январь, 11 в 16:07

В отношении бывшей работницы сектора дознания Купянского районного отдела полиции направили обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Женщина после оккупации российскими военными Купянска перешла на их сторону.

Она помогала построить так называемую правоохранительную систему в оккупационной администрации — оформляла сообщения, заявления о происшествиях и преступлениях, а также проводила следственные действия.

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В дальнейшем обвиняемая начала работать во вновь созданном псевдоправоохранительном органе оккупантов под названием “УВД ВГА Харьковской области” в должности “руководителя следственного органа — и. о. начальника следственной части”.

Также оккупационная начальница дала интервью российским пропагандистам, где четко выразила свою позицию по поддержке оккупантов.

Досудебное расследование проводили работники ГБР в Полтаве.