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Факты / Происшествия

В Днепре задержали предателя, “сливавшего” РФ координаты важных объектов

Валентина Летяк, редактор ленты
У Дніпрі затримали зрадника
Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области задержали предателя, который работал на российских оккупантов, передавая врагу точные координаты радиолокационных станций и блокпостов Сил территориальной обороны, то есть помогал РФ в подрывной деятельности против собственного государства.

Схватили информатора во время выполнения очередного задания.

Украинцу объявлено подозрение по факту совершения государственной измены в условиях военного положения — ч. 2 ст.111 УКУ.

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Секретную информацию он передавал куратору через мессенджер Telegram.

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Подозреваемому в госизмене избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Источник: Офис генпрокурора
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