В Днепре задержали предателя, “сливавшего” РФ координаты важных объектов

Январь, 10 в 12:54

В Днепропетровской области задержали предателя, который работал на российских оккупантов, передавая врагу точные координаты радиолокационных станций и блокпостов Сил территориальной обороны, то есть помогал РФ в подрывной деятельности против собственного государства.

Схватили информатора во время выполнения очередного задания.

Украинцу объявлено подозрение по факту совершения государственной измены в условиях военного положения — ч. 2 ст.111 УКУ.

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Следователи установили, что уже во время полномасштабного вторжения РФ водитель одного из частных предприятий Днепра добровольно согласился сотрудничать с российскими спецслужбами.

Секретную информацию он передавал куратору через мессенджер Telegram.

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами.

Подозреваемому в госизмене избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.