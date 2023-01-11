В Пентагоне рассказали, когда ВСУ получат БМП Bradley

Январь, 11 в 14:47

Украинские защитники могут получить боевые машины пехоты Bradley уже в течение следующих нескольких недель.

Об этом сказал спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

– Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся обьявлять заранее, когда именно эти системы поступят. Украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте, – сообщил он.

По его словам, обучение украинских защитников по использованию Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.

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6 января США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи более чем на $3 млрд. В него, среди прочего, вошли бронемашины пехоты Bradley.

Источник: Минобороны США