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Факты / Світ

Министр экономики Германии призвал не мешать Украине получать танки Leopard от других стран

Бедрак Виктория, редактор ленты
Роберт Габек
Фото: Getty Images

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что нельзя допустить срыва поставок Украине польских танков Leopard из-за возражений Берлина.

Об этом сообщает Die Welt.

– Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствием принятию решения другими, – сказал он.

Хабек призвал не блокировать решения других стран о помощи Украине.

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– И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия, – подчеркнул Хабек.

В среду, 11 января, Польша заявила о решении передать Украине роту танков Leopard.

Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение Германии.

Источник: Die Welt

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