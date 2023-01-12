Министр экономики Германии призвал не мешать Украине получать танки Leopard от других стран
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что нельзя допустить срыва поставок Украине польских танков Leopard из-за возражений Берлина.
Об этом сообщает Die Welt.
– Есть разница между принятием решения в отношении себя и препятствием принятию решения другими, – сказал он.
Хабек призвал не блокировать решения других стран о помощи Украине.
– И, соответственно, Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия, – подчеркнул Хабек.
В среду, 11 января, Польша заявила о решении передать Украине роту танков Leopard.
Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение Германии.
Источник: Die Welt