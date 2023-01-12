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Факти / Світ

Міністр економіки Німеччини закликав не заважати Україні отримувати танки Leopard від інших країн

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Роберт Габек
Фото: Getty Images

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вважає, що не можна допустити зриву поставок Україні польських танків Leopard через заперечення Берліна.

Про це повідомляє Die Welt.

– Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими, – сказав він.

Габек закликав не блокувати рішення інших країн щодо допомоги Україні.

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– І, відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина, – наголосив Габек.

У середу, 11 січня, Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard.

Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл Німеччини.

Джерело: Die Welt

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