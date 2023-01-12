Міністр економіки Німеччини закликав не заважати Україні отримувати танки Leopard від інших країн
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Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вважає, що не можна допустити зриву поставок Україні польських танків Leopard через заперечення Берліна.
Про це повідомляє Die Welt.
– Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими, – сказав він.
Габек закликав не блокувати рішення інших країн щодо допомоги Україні.
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– І, відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина, – наголосив Габек.
У середу, 11 січня, Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard.
Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл Німеччини.
Джерело: Die Welt