Январь, 12 в 11:21

12 января украинские защитники уничтожили вражеские штурмовик и беспилотник.

Об удачной работе военных сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Российский Су-25 ликвидировали на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВСУ