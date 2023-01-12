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Факты / Україна

Минус штурмовик и беспилотник: ВСУ приземлили Су-25 и Орлан-10

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25
Фото: Depositphotos

12 января украинские защитники уничтожили вражеские штурмовик и беспилотник.

Об удачной работе военных сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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Вражеский БПЛА приземлили над Черным морем, когда тот летел в сторону Одесской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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