Минус штурмовик и беспилотник: ВСУ приземлили Су-25 и Орлан-10
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12 января украинские защитники уничтожили вражеские штурмовик и беспилотник.
Об удачной работе военных сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.
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Источник: Воздушные силы ВСУ