Мінус штурмовик та безпілотник: ЗСУ приземлили Су-25 та Орлан-10
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12 січня українські захисники знищили ворожі штурмовик та безпілотник.
Про вдалу роботу військових повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Російський Су-25 ліквідували на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил.
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Безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10 знищила протиповітряна оборона Повітряного командування Південь.
Ворожий БПЛА приземлили над Чорним морем, коли той летів у бік Одеської області.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ