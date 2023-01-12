Мінус штурмовик та безпілотник: ЗСУ приземлили Су-25 та Орлан-10

Січень, 12 в 11:21

12 січня українські захисники знищили ворожі штурмовик та безпілотник.

Про вдалу роботу військових повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Російський Су-25 ліквідували на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил.

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Безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10 знищила протиповітряна оборона Повітряного командування Південь.

Ворожий БПЛА приземлили над Чорним морем, коли той летів у бік Одеської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ