Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты обстреляли Янтарное в Херсонской области, погиб мужчина

Валентина Чорна, редактор ленты
Обстріл Херсону 10 січня 2022

В четверг, 12 января, российские оккупанты обстреляли поселок Янтарное в Херсонской области. В результате атаки погиб 27-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

— Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с обломочными ранениями доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь, — написал он.

Известно, что 11 января российские оккупанты обстреляли территорию Херсонщины 90 раз. Били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Сейчас смотрят

Херсон под вражеским огнем был 27 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Пять пыточных и тихое сопротивление. Как сознательные херсонцы выжили в оккупации

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка