Январь, 12 в 16:34

В четверг, 12 января, российские оккупанты обстреляли поселок Янтарное в Херсонской области. В результате атаки погиб 27-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

— Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с обломочными ранениями доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь, — написал он.

Известно, что 11 января российские оккупанты обстреляли территорию Херсонщины 90 раз. Били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

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Херсон под вражеским огнем был 27 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома.

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