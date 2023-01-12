Январь, 12 в 14:27

Передача Польшей танков Leopard сдвинет с мертвой точки вопрос поставок Украине тяжелой техники.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

— Настало время, когда мы начинаем их получать. Затем все партнеры, я уверен, будут подключаться к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить врага на поле боя, — сказал он.

Данилов также выразил уверенность, что Украина получит все необходимое для победы оружие.

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— Будет техника, будет оружие и наступление, мы выгоним россиян со всех территорий, невзирая на заявления некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры, — считает секретарь СНБО.

Вчера, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Источник: телемарафон