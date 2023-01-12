Польща зсунула питання з мертвої точки. Танків буде достатньо, щоб перемогти РФ на полі бою – Данілов
Передача Польщею танків Leopard зрушить з мертвої точки питання постачання Україні важкої техніки.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону.
– Настав час, коли ми починаємо їх отримувати. Потім всі партнери, я впевнений, підключатимуться до цього процесу і танків буде достатньо, щоб перемогти ворога на полі бою, – сказав він.
Данілов також висловив впевненість, що Україна отримає всю необхідну для перемоги зброю.
– Буде техніка, буде зброя та наступ, ми виженемо росіян з усіх територій, попри заяви деяких закордонних діячів про те, що треба взяти паузу та розпочати переговори, – вважає секретар РНБО.
Вчора, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.
Джерело: телемарафон