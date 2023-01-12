Январь, 12 в 6:08

Ночью 12 января российские войска обстреляли Запорожье.

Известно, что вспыхнул пожар на объектах инфраструктуры, что пострадали во время вражеского удара.

Также из-за обстрелов подверглись разрушениям дома.

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По предварительной информации, люди уцелели, отмечает секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Глава областной военной администрации Александр Старух продемонстрировал обломок ракеты, что упала в одном из районов Запорожья.

Пострадали объекты инфраструктуры и дома: РФ ночью атаковала Запорожье / 4 фотографии

Сейчас на месте прилета работают все службы.

Объем причиненного ущерба должны установить специалисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анатолий Куртев, Александр Старух

Фото: Александр Старух