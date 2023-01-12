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Факты / Україна

Пострадали объекты инфраструктуры и дома: РФ ночью атаковала Запорожье

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023

Ночью 12 января российские войска обстреляли Запорожье.

Известно, что вспыхнул пожар на объектах инфраструктуры, что пострадали во время вражеского удара.

Также из-за обстрелов подверглись разрушениям дома.

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По предварительной информации, люди уцелели, отмечает секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Глава областной военной администрации Александр Старух продемонстрировал обломок ракеты, что упала в одном из районов Запорожья.

Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Пострадали объекты инфраструктуры и дома: РФ ночью атаковала Запорожье / 4 фотографии

Сейчас на месте прилета работают все службы.

Объем причиненного ущерба должны установить специалисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анатолий КуртевАлександр Старух

Фото: Александр Старух

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