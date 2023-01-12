Пострадали объекты инфраструктуры и дома: РФ ночью атаковала Запорожье
Ночью 12 января российские войска обстреляли Запорожье.
Известно, что вспыхнул пожар на объектах инфраструктуры, что пострадали во время вражеского удара.
Также из-за обстрелов подверглись разрушениям дома.
По предварительной информации, люди уцелели, отмечает секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Глава областной военной администрации Александр Старух продемонстрировал обломок ракеты, что упала в одном из районов Запорожья.
Сейчас на месте прилета работают все службы.
Объем причиненного ущерба должны установить специалисты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Анатолий Куртев, Александр Старух
Фото: Александр Старух