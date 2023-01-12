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Факти / Україна

Постраждали об’єкти інфраструктури та будинки: РФ уночі атакувала Запоріжжя

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023

Уночі 12 січня російські війська обстріляли Запоріжжя.

Відомо, що спалахнула пожежа на об’єктах інфраструктури, що постраждали під час ворожого удару.

Також через обстріл зазнали ушкоджень будинки.

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За попередньою інформацією, люди вціліли, зазначає секретар міськради Анатолій Куртєв.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух продемонстрував уламок ракети, що впав в одному з районів Запоріжжя.

Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Обстріл Запоріжжя 12 січня 2023
Постраждали об’єкти інфраструктури та будинки: РФ уночі атакувала Запоріжжя / 4 фотографии

Нині на місці прильоту вже працюють усі служби.

Обсяг завданої шкоди мають встановити фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Анатолій Куртєв, Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

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