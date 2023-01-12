Січень, 12 в 6:08

Уночі 12 січня російські війська обстріляли Запоріжжя.

Відомо, що спалахнула пожежа на об’єктах інфраструктури, що постраждали під час ворожого удару.

Також через обстріл зазнали ушкоджень будинки.

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За попередньою інформацією, люди вціліли, зазначає секретар міськради Анатолій Куртєв.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух продемонстрував уламок ракети, що впав в одному з районів Запоріжжя.

Постраждали об’єкти інфраструктури та будинки: РФ уночі атакувала Запоріжжя / 4 фотографии

Нині на місці прильоту вже працюють усі служби.

Обсяг завданої шкоди мають встановити фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 323-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Анатолій Куртєв, Олександр Старух

Фото: Олександр Старух