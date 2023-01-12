РФ може готувати нову масовану атаку по Україні – Гуменюк
Російські військові наразі можуть готуватися до нового масованого удару по Україні.
Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу Київ.
– Періодичність підготовки військ окупантів якраз саме така ‒ це десь 10-12 чи 14 днів вони потребують для того, щоб переспорядитися після масованої атаки. Оскільки вони, скажімо, з цією практикою “потоваришували” і їм вона до вподоби, цілком імовірно, що вони готують повторення однієї з таких атак, – сказала Гуменюк.
Крім цього, за її словами, атака може бути змішаною – і з використанням ракет, і безпілотників. Це через нестачу ракет в окупантів.
– За деякими показниками запас ракет переходить критичну межу. Тому вони можуть застосовувати змішані практики, ‒ додала Гуменюк.