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Факти / Україна

РФ може готувати нову масовану атаку по Україні – Гуменюк

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Російські військові наразі можуть готуватися до нового масованого удару по Україні.

Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу Київ.

– Періодичність підготовки військ окупантів якраз саме така ‒ це десь 10-12 чи 14 днів вони потребують для того, щоб переспорядитися після масованої атаки. Оскільки вони, скажімо, з цією практикою “потоваришували” і їм вона до вподоби, цілком імовірно, що вони готують повторення однієї з таких атак, – сказала Гуменюк.

Крім цього, за її словами, атака може бути змішаною – і з використанням ракет, і безпілотників. Це через нестачу ракет в окупантів.

Зараз дивляться

– За деякими показниками запас ракет переходить критичну межу. Тому вони можуть застосовувати змішані практики, ‒ додала Гуменюк.

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