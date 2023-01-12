РФ в Крыму ищет наемников для новых ПВК Щит и Русич – Генштаб ВСУ
Российские оккупанты в Крыму объявили набор наемников в новые так называемые частные военные компании Щит и Русич.
Об этом сообщили 12 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, вступать в ряды новых ЧВК захватчики призывают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур. В приоритете – офицеры.
– Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Между тем в Херсонской области, близ Раденска, российские захватчики уже построили сеть окопов и блиндажей.
Для этого, отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты использовали морские контейнеры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.
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