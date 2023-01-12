Январь, 12 в 7:17

Российские оккупанты в Крыму объявили набор наемников в новые так называемые частные военные компании Щит и Русич.

Об этом сообщили 12 января в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, вступать в ряды новых ЧВК захватчики призывают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур. В приоритете – офицеры.

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– Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Между тем в Херсонской области, близ Раденска, российские захватчики уже построили сеть окопов и блиндажей.

Для этого, отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты использовали морские контейнеры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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