Январь, 12 в 13:53

После широкомасштабных неудач на фронтах россияне решили участить кибератаки на интернет-провайдеров и энергосистемы. Оккупанты считают, что таким образом смогут сломить волю обычных украинцев и переломить ход войны.

Об этом пишет издание Politico.

Хотя Россия для достижения своих целей в Украине больше полагалась на ракетные удары, чем на кибероружие, все же такие атаки на энергетические, правительственные и транспортные системы показывают, что на этот вид войны Россия также возлагает немалые надежды.

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— Чем дольше Россия будет вести эту войну, тем тяжелее будет украинскому народу и тем более уязвимыми они станут для разрушительных кибератак на критически важную инфраструктуру, — заявил Роб Джойс, директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США.

За последние 12 месяцев темпы кибератак, направленных против Украины, были огромные. Согласно статистике Украинской группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT-UA), предоставленной Politico, в 2022 году на украинские организации было совершено более 2 тыс. кибератак.

Более 300 из этих нападений были направлены против сектора безопасности и обороны, более 400 атак — против структур, влияющих на жизнь гражданского населения. Более 500 других атак были направлены на правительственные учреждения.

Недавний отчет Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины показал, что, хотя темпы кибератак против Украины в целом замедлились с сентября по декабрь 2022 года, эти атаки все чаще были направлены на государственные службы и энергетику, а не на военные цели.

Издание отмечает, что Москва пытается сделать эти атаки максимально психологически сложными для украинцев.

В декабре Microsoft предупредила, что Кремль координирует кибератаки и ракетные удары по украинским энергетическим и водным объектам, и что эти кибератаки могут распространиться, например, на соседнюю Польшу или частные компании, оказывающие гуманитарную помощь Украине.

Атаки включали в себя безуспешную попытку взлома электрической подстанции, которая обесточила бы миллионы украинцев. Это очень похоже на предыдущие успешные атаки РФ в 2015 и 2016 годах, когда в некоторых частях Украины пропал свет.

— Мы видели, как русские наносили удары по гражданской инфраструктуре в безуспешных попытках подорвать волю украинцев к продолжению войны, — заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер.

При этом сообщается, что российские хакеры провели успешные взломы в секторах экстренной помощи, транспорта и связи и нацелились на камеры наблюдения, чтобы иметь информацию о передвижениях украинских войск.

Но в целом российские кибератаки не привели к каким-то значительным проблемам, как хотели того в России.