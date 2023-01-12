Січень, 12 в 13:53

Після широкомасштабних невдач на фронтах росіяни вирішили посилити кібератаки на інтернет-провайдерів та енергосистеми України. Окупанти вважають, що таким чином зможуть зламати волю звичайних українців та переламати хід війни.

Про це пише видання Politico.

Хоча Росія для досягнення своїх цілей в Україні більше покладалася на ракетні удари, ніж на кіберзброю, проте такі атаки на енергетичні, урядові та транспортні системи показують, що на цей вид війни Росія також покладає чималі надії.

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– Чим довше Росія вестиме цю війну, тим важче буде українському народу і тим більш вразливими вони стануть для руйнівних кібератак на критично важливу інфраструктуру, – заявив Роб Джойс, директор із кібербезпеки Агентства національної безпеки США.

За останні 12 місяців темпи кібератак, спрямованих проти України, були величезними. Згідно зі статистикою Української групи реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації (CERT-UA), наданою Politico, у 2022 році на українські організації здійснили понад 2 тис. кібератак.

Понад 300 з цих нападів були спрямовані проти сектору безпеки та оборони, понад 400 атак – проти об’єктів, що впливають на життя цивільного населення. Понад 500 інших атак спрямували на урядові установи.

Нещодавній звіт Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України показав, що хоча темпи кібератак проти України загалом сповільнилися з вересня по грудень 2022 року, ці атаки все частіше були спрямовані на державні служби та енергетику, а не на військові цілі.

Видання зазначає, що Москва намагається зробити ці атаки максимально психологічно складними для українців.

У грудні Microsoft попередила, що Кремль координує кібератаки та ракетні удари по українських енергетичних та водних об’єктах, і що ці кібератаки можуть поширитися, наприклад, на сусідню Польщу чи приватні компанії, які надають гуманітарну допомогу Україні.

Атаки включали безуспішну спробу зламування електричної підстанції, яка знеструмила б мільйони українців. Це дуже схоже на попередні успішні атаки РФ у 2015 та 2016 роках, коли в деяких частинах України зникло світло.

– Ми бачили, як росіяни завдавали ударів по цивільній інфраструктурі в безуспішних спробах підірвати волю українців до продовження війни, – заявив голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер.

При цьому повідомляється, що російські хакери провели успішні втручання в сектори екстреної допомоги, транспорту та зв’язку та націлилися на камери спостереження, щоб мати інформацію про пересування українських військ.

Але загалом російські кібератаки не призвели до якихось значних проблем, як того хотіли в Росії.