Январь, 09 в 15:59

Некоторые кибератаки РФ на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины могут быть квалифицированы как военные преступления. В данный момент украинские киберчиновники собирают доказательства для суда в Гааге.

Об этом рассказал заместитель главы Госспецсвязи по цифровому развитию Виктор Жора в интервью изданию Politico.

Он объяснил, что между кибератаками России и военными атаками агрессора на Украину есть определенная согласованность. Жора уточнил, что Киев считает действия агрессора в цифровом пространстве военным преступлением.

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– Поскольку большинство атак организуются против мирных жителей и являются прямым актом военного преступления, вспомогательные действия в киберпространстве могут рассматриваться как военные преступления, – отметил Жора.

В качестве примера он упомянул об атаках на объекты энергетической компании ДТЭК в июле 2022 года. Тогда оккупанты совершили скоординированную атаку на одну из ТЭЦ. Россияне обстреляли этот объект и одновременно атаковали корпоративную сеть компании.

– Это направленная и спланированная деятельность россиян, которую они вели как в обычной сфере, так и в киберсфере, – заявил Жора.

Подобная скоординированная деятельность оккупантов наблюдалась также в Одессе, Львове и Николаеве, где обстрелы РФ сопровождались кибератаками на органы местной власти, веб-сайты или на интернет-провайдеров. Такие атаки нарушали функционирование ІТ-инфраструктуры, электросети, телекоммуникаций и критической инфраструктуры.

По словам Жоры, украинские официальные лица собирают доказательства кибератак, связанных с военными ударами РФ, и передают информацию в Международный уголовный суд в Гааге для судебного преследования подобных действий России. Если кибератаки России на украинскую инфраструктуру будут признаны частью военных преступлений, это будет первая подобная классификация.

Помимо кибератак, Россия использует цифровое пространство для провоцирования паники с помощью пропаганды и дезинформации. Оккупанты также пытаются проникнуть в сети и получить данные, которые они могут использовать для идентификации и преследования людей, которые могут представлять угрозу военному наступлению РФ.

Виктор Жора подчеркнул, что пора международному сообществу обсудить влияние этих кибератак РФ и дезинформации, а также реакцию на них.

– Мы обсуждаем совершенно новые термины и идеи, как классифицировать эти атаки, которые произошли во время войны, чего раньше никогда не было, – заявил он.

Еще в начале ноября прошлого года в СБУ сообщали, что российские хакеры каждый день более 10 раз атакуют стратегические объекты Украины. В частности, кибератаками сопровождались обстрелы ТЭЦ и ГЭС.

В начале декабря в компании Microsoft предупредили, что Россия увеличит интенсивность кибератак на Украину и ее союзников.