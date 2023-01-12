Январь, 12 в 10:03

Назначение Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине свидетельствует о планах российского диктатора Владимира Путина возобновить наступательные операции в 2023 году, а также имеет частично политическое решение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что назначение Герасимова, вероятно, имеет две цели: попытка улучшить управление российскими операциями для решающих боевых действий в 2023 году, а также политическое стремление усилить Минобороны РФ на фоне растущих вызовов со стороны военных блогеров и силовиков, наиболее представленных владельцем ПВК Вагнера Евгением Пригожиным.

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— Пригожин с конца 2022 года все чаще критикует ведение войны МО России. Игорь Гиркин, бывший командующий российскими боевиками на Донбассе и известный блогер, дал понять, что поддержит отстранение президента России Владимира Путина с должности в своей прямой критике Путина 10 января, — говорится в сообщении.

Отмечено, что Суровикин был любимцем публики Пригожина и соперником министра обороны России Сергея Шойгу.

В ISW считают, что повышение Герасимова частично может быть политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против МО силовиков и сигналом для Пригожина и других людей уменьшить свою критику Минобороны РФ.

В то же время специалисты добавляют, что новый командующий вряд ли сможет быстро “оживить” и улучшить результаты армии РФ в Украине для достижения максималистских целей Путина, а решение о его назначении может еще больше разделить российское информационное пространство.