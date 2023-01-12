Січень, 12 в 10:03

Призначення Валерія Герасимова на посаду командувача об’єднаного угруповання військ РФ в Україні свідчить про плани російського диктатора Володимира Путіна відновити наступальні операції у 2023 році, а також має частково політичне рішення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що призначення Герасимова, ймовірно, має дві цілі: спроба покращити керування російськими операціями для вирішальних бойових дій у 2023 році, а також політичне прагнення посилити Міноборони РФ на тлі зростаючих викликів з боку військових блогерів та силовиків, найбільше представлених власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

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– Пригожин з кінця 2022 року дедалі частіше критикує ведення війни МО Росії. Ігор Гіркін, колишній командувач російських бойовиків на Донбасі і відомий блогер, дав зрозуміти, що підтримає усунення президента Росії Володимира Путіна з посади, у своїй прямій критиці Путіна 10 січня, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Суровікін був улюбленцем публіки Пригожина і суперником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

У ISW вважають, що підвищення Герасимова частково може бути політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти МО, і сигналом для Пригожина та інших людей зменшити свою критику Міноборони РФ.

Водночас фахівці додають, що новий командувач навряд чи зможе швидко “оживити” та покращити результати армії РФ в Україні для досягнення максималістських цілей Путіна, а рішення про його призначення може ще більше розділити російський інформаційний простір.