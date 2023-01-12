В Соледаре контроль над районами переходит из одних рук в другие – глава Минобороны США

Январь, 12 в 8:26

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по состоянию на вечер среды, 11 января, он не может подтвердить заявления россиян о взятии Соледара Донецкой области.

Об этом он сообщил на брифинге, пишет Укринформ.

— Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Пока мы не можем подтвердить эту информацию, — сказал министр.

По его словам, в городе продолжаются “очень динамичные” бои, и контроль над районами переходит из одних рук в другие в условиях жесткой борьбы.

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— Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что у украинцев есть возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории, — добавил глава Пентагона.

Ранее находящиеся возле Соледара журналисты CNN заявили, что они не видят признаков того, что украинские военные собираются отступать или оставлять позиции.