В Соледаре контроль над районами переходит из одних рук в другие – глава Минобороны США
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по состоянию на вечер среды, 11 января, он не может подтвердить заявления россиян о взятии Соледара Донецкой области.
Об этом он сообщил на брифинге, пишет Укринформ.
— Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Пока мы не можем подтвердить эту информацию, — сказал министр.
По его словам, в городе продолжаются “очень динамичные” бои, и контроль над районами переходит из одних рук в другие в условиях жесткой борьбы.
— Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что у украинцев есть возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории, — добавил глава Пентагона.
Ранее находящиеся возле Соледара журналисты CNN заявили, что они не видят признаков того, что украинские военные собираются отступать или оставлять позиции.