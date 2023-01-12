У Соледарі контроль над районами переходить з одних рук в інші – глава Міноборони США

Січень, 12 в 8:26

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що станом на вечір середи, 11 січня, він не може підтвердити заяви росіян про взяття Соледара Донецької області.

Про це він повідомив на брифінгу, пише Укрінформ.

– По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації, – сказав міністр.

За його словами, у місті тривають “дуже динамічні” бої, і контроль над районами переходить з одних рук в інші в умовах жорсткої боротьби.

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– Ми зосереджені на тому, щоби зробити все можливе й переконатися, що українці мають спроможності, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території, – додав глава Пентагону.

Раніше журналісти CNN, які перебувають поблизу Соледара, заявили, що вони не бачать ознак того, що українські військові збираються відступати або залишати позиції.