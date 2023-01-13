Январь, 13 в 8:26

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 740 российских оккупантов.

Всего за 324 дня полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился уже более чем на 114 тысяч.

Кроме того, накануне российские захватчики лишились штурмовика Су-25.

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Су-25 стал уже 286-м бортом, который оккупанты потеряли за почти 11 месяцев войны против Украины.

Также 12 января россияне потеряли четыре танка и столько же единиц артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин, а также семь единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Потери РФ на 13 января 2022

личного состава – около 114 130 (+740),

танков ‒ 3 098 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 6 167 (+8),

артиллерийских систем – 2 086 (+4),

реактивных систем залпового огня – 437,

средств противовоздушной обороны ‒ 218,

самолетов – 286 (+1),

вертолетов – 276,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 865,

крылатых ракет ‒ 723,

кораблей (катеров) ‒ 17,

автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7).

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев