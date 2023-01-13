740 вбитих окупантів та один збитий літак: що відомо про втрати РФ на 13 січня

Січень, 13 в 8:26

Протягом доби українські захисники ліквідували орієнтовно 740 російських окупантів.

Загалом за 324 доби повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився вже на понад 114 тисяч.

Крім того, напередодні російські загарбники втратили штурмовик Су-25.

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Ворожий літак на східному напрямку приземлили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил.

Су-25 став уже 286-м бортом, який окупанти втратили за майже 11 місяців війни проти України.

Також 12 січня росіяни втратили чотири танки та стільки ж одиниць артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин, а також сім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Втрати РФ на 13 січня 2022

особового складу ‒ близько 114 130 (+740),

танків ‒ 3 098 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8),

артилерійських систем – 2 086 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 437,

засобів протиповітряної оборони ‒ 218,

літаків – 286 (+1),

гелікоптерів – 276,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 865,

крилатих ракет ‒ 723,

кораблів (катерів) ‒ 17,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7).

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців