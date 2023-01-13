Январь, 13 в 19:05

Бои за Соледар в Донецкой области продолжаются. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13 января.

— На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар, — говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григоровка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневое попадание потерпели Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

— На Авдеевском направлении огневое поражение испытали Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердычи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времевка и Золотая Нива Донецкой области, — сообщили в Генштабе.

На Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Свободное Поле на Донетчине и Гуляйпольское, Шевченко, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка на Запорожье.

На Херсонском направлении обстреляли пригород и город Херсон.